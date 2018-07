Nevasca repentina no Nepal mata pelo menos 20 montanhistas e guias

Pelo menos 20 pessoas, incluindo oito montanhistas estrangeiros e um grupo de pastores de iaques, morreram no Nepal por nevascas fora de época e avalanches desencadeadas pelo rastro do ciclone Hudhud, disseram autoridades nesta quarta-feira.

Agentes de resgate disseram que o número de mortos pode aumentar, uma vez que dezenas de outros estrangeiros e locais estavam fora de contato devido à comunicação ruim e poderiam estar presos na neve.

Dois alpinistas da Eslováquia e três guias nepaleses também estavam desaparecidos.

A morte dos montanhistas aconteceu durante a temporada de pico da prática no Nepal, que abriga oito das 14 mais altas montanhas do mundo, incluindo o Monte Everest.

Nos últimos dois dias, o Nepal foi castigado por pesadas chuvas trazidas pelo ciclone que caiu sobre a vizinha Índia. O clima desencadeou as nevascas em altas altitudes.

Os corpos de um cidadão nepalês, dois poloneses e um montanhista israelense na área de Thorang-La foram encontrados ao longo de uma popular rota de caminhadas perto de Annapurna, a décima mais alta montanha do mundo, disse Baburam Bhandari, governador do distrito de Mustang, onde o incidente aconteceu.

Bhandari informou que o grupo morreu em uma nevasca.

“Nós resgatamos cinco montanhistas alemães, cinco poloneses e quatro israelenses que estavam presos no meio da neve no começo de quarta-feira”, disse Bhandari à Reuters por telefone, sem dar detalhes. Um turista alemão fraturou a perna, segundo ele.

A polícia disse que oito nepaleses morreram em Mustang, um fértil vale que faz fronteira com o Tibete, que fica cerca de 150 quilômetros a noroeste da capital do Nepal, Katmandu, e é popular entre montanhistas estrangeiros.

Em outro incidente, no distrito vizinho de Manang, quatro montanhistas canadenses e um indiano foram mortos por uma avalanche, de acordo com um representante do distrito.

(Reportagem de Gopal Sharma)