No Rio, cinegrafistas prestam homenagem a colega morto Cerca de 50 repórteres-fotográficos e cinegrafistas se reuniram às 17h45 desta segunda-feira, 10, ao redor da Igreja da Candelária, no centro do Rio, para prestar uma homenagem ao cinegrafista da Bandeirantes Santiago Andrade, cuja morte cerebral foi declarada pela manhã. Andrade foi atingido por um rojão de vara disparado por um pessoa ainda desconhecida durante manifestação convocada pelo movimento Passe Livre e realizada na semana passada na imediações da estação ferroviária Central do Brasil.