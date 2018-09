OAB vai apresentar relatório sobre Raposa Serra do Sol

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) discutirá na próxima terça-feira, em Brasília, o conflito na reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. No evento, será apresentado um relatório feito pelo presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Agesandro da Costa Pereira, e pelo coordenador do Grupo de Trabalho de Assuntos Indígenas, Lúcio Flávio Sunakozawa, enviados à Raposa Serra do Sol na última semana para avaliar a situação e ouvir as partes envolvidas no conflito. Veja também: STF nega pedido de apreensão de armas na Raposa Serra do Sol Derrota no STF pode causar mais violência em Roraima, diz líder indígena Lula desautoriza militares contrários à Raposa Serra do Sol Decreto de Lula deve ampliar presença militar em área indígena Fórum: na sua opinião, qual é a solução para o conflito Saiba onde fica a reserva e entenda o conflito na região Galeria de fotos da Raposa Serra do Sol Durante a missão, os dois enviados da OAB mantiveram audiências com lideranças religiosas e políticas estaduais, além de representantes dos índios e arrozeiros situados na reserva. Participarão da sessão plenária, dirigida pelo presidente nacional da entidade, Cezar Britto, o governador de Roraima, José de Anchieta Junior (PSDB), e o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Márcio Meira.