Obama busca 'total entendimento' do que aconteceu na Argélia O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ofereceu no sábado toda a assistência que o governo argelino precisar na sequência de um cerco mortal com reféns em uma fábrica de gás no deserto da Argélia e disse que estava à procura de autoridades argelinas para um "entendimento mais completo" do que aconteceu.