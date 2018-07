Obama comemora seu 51º aniversário jogando golfe

Obama, que é um ávido jogador de golfe, jogou na base aérea de Andrews.

A Casa Branca não forneceu mais detalhes sobre os planos do presidente, ou o menu do jantar de aniversário que ele pretendia ter com sua mulher, Michelle, no retiro nas montanhas de Catoctin, em Maryland.

Suas filhas estão em um acampamento de verão nesta semana e não era imediatamente possível saber se elas estariam presentes nas atividades de recreação da família.

(Reportagem de Samson Reiny)