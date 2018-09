Obama diz que deputado aceita ser seu chefe de gabinete O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta quinta-feira que o deputado democrata Rahm Emanuel, ex-integrante do governo Bill Clinton, aceitou seu convite para ser o chefe de gabinete da Casa Branca. "Eu anuncio esta nomeação primeiro pois o chefe de gabinete é central para a agilidade do presidente e do governo no cumprimento de suas agendas", disse Obama, que foi eleito na última terça-feira. "E não conheço ninguém que seja melhor em realizar as coisas do que Rahm Emanuel." O cargo de chefe de gabinete da Casa Branca é uma posição importante já que seu titular se torna um dos conselheiros mais próximos do presidente e geralmente pode decidir quem tem acesso ao presidente, enquanto desenvolve políticas administrativas. (Reportagem de Deborah Charles)