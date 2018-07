Obama elogia heroísmo de astronautas da Apollo 11

O presidente americano, Barack Obama elogiou nesta segunda-feira o heroísmo dos astronautas que integraram a primeira missão tripulada à Lua, no dia do aniversário de 40 anos do evento.

Creio que todos nós lembramos o momento quando a humanidade finalmente se libertou das amarras que a prendiam a este planeta", disse Obama.

O presidente americano falou que os EUA continuam buscando inspiração em Neil Armstrong, Buzz Adrin e Michael Collins, integrantes da missão Apollo 11, a primeira que levou o homem à Lua.

Obama, que tinha sete anos de idade em julho de 1969, disse ser "maravilhoso" estar na companhia dos três astronautas.

Ele elogiou a capacidade dos astronautas de manter a calma em situações difíceis e ressaltou que suas pegadas ainda estão no satélite.

As conquistas, disse Obama, "ampliaram nossos horizontes, não apenas aqui nos Estados Unidos mas em todo o mundo".

A indústria espacial americana quer que a administração Obama concorde em mandar astronautas novamente ao espaço, primeiro à Lua e depois para Marte, diz o correspondente da BBC em Washington Kevin Connolly.

A decisão pode sair ainda este ano.

Lua ou Marte?

Antes do encontro com Obama, Michael Collins e Buzz Aldrin, dois dos astronautas que participaram da missão Apollo 11, defenderam o lançamento de missões tripuladas ao planeta Marte.

A melhor forma de honrar e lembrar todos aqueles que participaram do programa Apollo é seguir nossos passos; lançar de novo, audaciosamente, uma nova missão de exploração", disse Andrin.

Os dois disseram que Marte e não a Lua deveria ser o foco de novas explorações no espaço.

Porém, Eugene Cernan, astronauta americano que esteve na Lua na missão Apollo 17 em dezembro de 1972 e foi o último a pisar no satélite, defendeu que os Estados Unidos primeiro voltem a lançar viagens tripuladas à Lua e lá estabeleçam bases para lançar viagens a Marte.

"Nós precisamos voltar à Lua, nós precisamos aprender um pouco mais sobre o que julgamos saber atualmente, nós precisamos estabelecer bases e construir lá novos telescópios para nos preparar para Marte. O objetivo final, de fato, é ir a Marte", disse.

Collins se disse preocupado com a possibilidade de que "a atual ênfase em uma volta à Lua atrase desnecessariamente por décadas a exploração de Marte, um destino muito mais interessante".

Atualmente, a Nasa planeja realizar outra missão tripulada à Lua até 2020.

O primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, disse que a corrida para pousar primeiro no satélite foi a maior competição pacífica travada entre Estados Unidos e a União Soviética nos tempos da Guerra Fria.

"Não vou dizer que foi um desvio que evitou a guerra, mas foi sem dúvida um desvio", disse ele.

