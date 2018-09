Obama pede a Albright que se encontre com delegações do G20 O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu à ex-secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright e a um ex- congressista republicano que se reúnam com delegações estrangeiras durante a cúpula do G20 em Washington, no fim de semana. Obama e o vice-presidente eleito, Joe Biden, disseram em um comunicado divulgado nesta quarta-feira que Albright e o ex-deputado republicano Jim Leach estarão disponíveis para encontros não-oficiais com as delegações internacionais. "A cúpula deste fim de semana é uma boa oportunidade para ouvir os líderes das maiores economias do mundo", disse Denis McDonough, importante conselheiro de Obama para política exterior. "Há um presidente por vez nos Estados Unidos, então o presidente eleito pediu à secretária Albright e ao deputado Leach, pessoas experientes e dos dois partidos, que estejam disponíveis para se encontrar e ouvir nossos amigos e aliados no lugar dele (Obama)", acrescentou McDonough no comunicado. Albright foi secretária de Estado e embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas durante o governo Clinton. Leach foi membro do Congresso, representando Iowa, por 30 anos, quando serviu no Comitê de Relações Internacionais da casa e chefiou o Comitê de Serviços Bancários e Financeiros. (Reportagem de Deborah Charles)