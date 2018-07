OGX descobre mais hidrocarbonetos no poço OGX-8, em Campos A OGX, braço de petróleo do grupo EBX, do empresário Eike Batista, anunciou nesta quarta-feira que foi identificada a presença de hidrocarbonetos na seção aptiana do poço 1-OGX-8-RJS, localizado no bloco BM-C-41, em águas rasas da parte sul da Bacia de Campos.