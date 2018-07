Oi antecipa resultados e tem geração de caixa de R$8,7 bi em 2012

A empresa divulgou resultados preliminares não auditados no mesmo dia em que anunciou a troca na presidência-executiva, com a saída de Francisco Valim e a nomeação do então chairman José Mauro Carneiro da Cunha para ocupar o posto.

Segundo a Oi, a receita líquida consolidada de serviços foi de 27,5 bilhões de reais no ano passado, montante também em linha com a meta da companhia de 27,3 bilhões de reais de faturamento em serviços.

A saída de Valim foi cercada de especulações sobre os resultados da empresa no ano passado, com informações de que os números não teriam agradado os principais acionistas.

A dívida líquida consolidada do grupo de telecomunicações no fim de dezembro era de 25 bilhões de reais, ante estimativa de 24,9 bilhões de reais anunciada em abril do ano passado.

A Oi reafirmou, ainda, a proposta de pagamento aos acionistas no montante de 1 bilhão de reais, em complemento aos valores já distribuídos em agosto de 2012.

(Por Sérgio Spagnuolo)