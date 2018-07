Ondas de 2,5 metros deixam pescadores feridos no Rio A ressaca que atingiu nesta segunda-feira a orla do Rio de Janeiro provocou ondas de até 2,5 metros de altura e deixou pelo menos dois pescadores feridos. Eles estavam em pedras no Caminho dos Pescadores, na Pedra do Leme, na zona sul, quando foram arrastados pelas ondas e sofreram fraturas. Socorridos pelos bombeiros, foram levados ao Hospital Municipal Miguel Couto.