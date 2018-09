ONG promove eleição de 'melhor prefeito do mundo' pela internet

Uma organização não-governamental baseada em Londres está promovendo um concurso para escolher o "melhor prefeito do mundo". Segundo a entidade internacional City Mayors, que monitora administrações municipais em todo o mundo, o concurso World Mayor tem como objetivo identificar os prefeitos que mais se destacaram na gestão das suas cidades. Com base em indicações de 100 mil internautas de diversas partes do mundo, a City Mayors selecionou 50 prefeitos. A escolha do vencedor será feita através de votação pela internet e o resultado deve ser anunciado no próximo mês. A lista dos 50 finalistas inclui três prefeitos da África, dez da América do Norte, 11 da América Latina, 11 da Ásia e 15 da Europa. O único brasileiro da lista é o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB). Debate aberto Segundo a entidade, o objetivo do concurso é fazer com que jovens se interessem a discutir política. "A idéia é envolver os jovens para que eles comparem seus próprios prefeitos com outros que se destacam em outras partes do mundo", disse à BBC o editor da página da City Mayors, Tann Vom Hove. Todo o concurso acontece na página da City Mayors na internet. Em uma primeira rodada, 100 mil pessoas indicaram 820 prefeitos para concorrerem. Os internautas discutiram as administrações dos seus prefeitos favoritos em fóruns de debate abertos a todos no site. Um júri da entidade internacional acompanhou os debates e selecionou os 50 melhores prefeitos com base nos argumentos apresentados pelos internautas. "A qualidade do comentário é essencial. Além disso, não tomamos comentários que insultem os prefeitos", disse Vom Hove. O organizador do projeto reconhece que a City Mayors não tem como avaliar se os comentários a respeito dos prefeitos são verdadeiros ou não. "Também recebemos comentários desfavoráveis dos que se opõem ao prefeito. A validade dos comentários é determinada pelos argumentos e pelas razões expostas, e não por ofensas ou comentários venenosos." Ele ressalta que o vencedor será decidido com base no poder de persuasão dos argumentos, e não na quantidade de comentários a respeito de cada prefeito. Entre os temas observados pelo júri estão as habilidades administrativas dos prefeitos, as melhorias em segurança, as iniciativas para melhorar o ambiente e a capacidade de promover boas relações com a comunidade. O vencedor do concurso receberá um troféu da entidade. Em 2006, a última vez que a entidade promoveu o concurso, o ganhador foi o australiano John So, prefeito de Melbourne. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.