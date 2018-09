Ônibus é incendiado na zona norte do Rio de Janeiro Moradores do Rio Comprido atearam fogo ontem à tarde a um ônibus da Viação Real que fazia a linha Rodoviária-Leblon, próximo ao viaduto Paulo de Frontin, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o ônibus foi queimado em protesto pela morte de uma menina na sexta-feira, que teria sido atropelada por um motorista que dirigia um ônibus da mesma empresa e que teria fugido sem prestar socorro à vítima. Não houve feridos.