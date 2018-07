Também no Estado de Minas Gerais, um outro acidente com três carretas deixou uma pessoa morta e uma ferida em um trecho da BR-040, perto de Belo Horizonte. Às 15h30, o trecho estava totalmente interditado. A colisão ocorreu perto do quilômetro 586, em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte. A pessoa que se feriu teve a perna amputada e foi levada ao Pronto-Socorro João XXIII.