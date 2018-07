Opções de ações do Alibaba devem ver forte demanda na estreia

A mais nova forma de apostar no gigante chinês de e-commerce Alibaba vai estrear na segunda-feira, quando suas opções de ações passarão a ser negociadas, e os investidores devem ver uma movimentação inicial intensa, mas também volátil e potencialmente cara.

Operadores de opções de ações dizem que as vendas e compras devem ter uma pesada demanda dado o interesse mostrado até agora em relação à ação da empresa desde sua oferta pública inicial recorde, que movimentou 25 bilhões de dólares.

O volume de negociação do Alibaba em seu primeiro dia na bolsa, na última sexta, superou 270 milhões de ações e tem mostrado uma média de cerca de 40 milhões de ações por dia, mantendo-o perto do topo da lista dos mais ativos mais transacionados na Bolsa de Nova York.

"Eu esperaria uma demanda interna para as opções do Alibaba, por assim dizer, como obviamente todas as pessoas que queriam entrar no IPO no início não o fizeram", disse JJ Kinahan, estrategista-chefe de mercado da corretora TD Ameritrade Holding.

Negociar as opções do Alibaba vai ser complicado no início, disse Brian Overby, analista sênior de opções da corretora online TradeKing.

Os preços das opções, chamados de prêmios, são negociados a uma fração do valor das ações. Mas, dado que o papel do Alibaba ainda está sendo negociado em torno de 90 dólares e as oscilações diárias dos preços são grandes, as opções do Alibaba não devem ser baratas.

Além disso, fazer as determinações iniciais para esses níveis em meio a potenciais dezenas de preços de exercícios e datas de vencimentos de contratos pode ser incerto.

"No início, muito provavelmente haverá grandes spreads sobre as opções de contratos até que os formadores de mercado tenham alguma determinação de preço", disse Overby.

(Por Saqib Iqbal Ahmed)