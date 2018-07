Operação da PM deixa quatro mortos em Duque de Caxias

SÃO PAULO - Uma operação de policiais dos batalhões de Choque e de Operações Policiais Especiais (Bope) deixou ao menos quatro mortos na manhã desta quarta-feira, 11, na Favela da Mangueirinha, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, segundo a Polícia Militar. As vítimas foram feridas em troca de tiros na chegada da polícia e levados ao Hospital municipal de Duque de Caxias, onde não resistiram. O objetivo da operação é reprimir o tráfico de drogas. Segundo o delegado responsável, Roberto Penteado, traficantes de comunidades vizinhas estariam refugiados na Manguerinha, devido à proximidade do morro com a Linha Vermelha. Na ação, foram apreendidas duas pistolas, uma granada e 70 motocicletas. Não há informação sobre presos ou feridos, segundo a PM.