Operações da Gol na Argentina estão normalizadas A companhia aérea Gol informa que suas operações na Argentina estão totalmente normalizadas. Hoje pela manhã, a Associação de Pessoal Aeronáutico (APA) da Argentina realizou um protesto contra a empresa, no aeroporto internacional de Ezeiza, por suposta "perseguição sindical". Segundo o assessor de imprensa da APA, Rodrigo Borrás, a companhia não permite que seus empregados se associem à entidade e os ameaça de demissão. Com a manifestação, as operações da empresa brasileira ficaram prejudicadas.