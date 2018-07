Operário morre em obra da Sabesp na zona norte de SP

O operário Ednaldo Maria de França morreu afogado nesta segunda, 8, numa obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no bairro Jardim Vista Alegre, zona norte da capital paulista. O operário trabalhava para a Empresa Sul Americana de Montagens, contratada pela Sabesp para efetuar a interligação de uma adutora. Em nota, a Sabesp informou que França "era experiente e já havia trabalhado em obras da empresa no Estado de Sergipe". Ainda segundo o texto, "apurações preliminares indicam que águas pluviais acumuladas na tubulação podem ter provocado o acidente". O operário, de 33 anos, efetuava a colocação de um tubo de aço. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 72ª Delegacia de Polícia, da Vila Penteado, uma barreira erguida para conter o esgoto teria cedido e, em seguida, a água arrastou França para dentro da tubulação. Hoje, o corpo de França foi levado para Sergipe, para ser enterrado no município de Estância. A Sabesp abriu sindicância para apurar as circunstâncias do acidente.