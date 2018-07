Oracle fecha 42 brechas no Java para recuperar confiança

A melhoria corrige 42 vulnerabilidades no Java, incluindo "a grande maioria" daquelas que foram consideradas como as mais críticas, disse o vice-presidente executivo da Oracle, Hasan Rizvi.

Uma série de grandes falhas de segurança no plug-in do Java para navegadores foi descoberta no ano passado por pesquisadores e hackers e algumas vinham sendo usadas por grupos criminosos antes que atualizações anteriores fossem disponibilizadas.

No início deste ano, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos recomendou que os usuários de computadores desabilitassem o Java nos navegadores. Mas muitas das grandes empresas usam softwares internos que se baseiam no Java e pressionaram a Oracle para tornar a plataforma mais segura.

Uma das mudanças mais significativas envolve a configuração padrão. Os sites não poderão forçar pequenos programas conhecidos como applets Java a rodar no navegador a menos que tenham sido assinados digitalmente. Os usuários podem ignorar o aviso se clicarem para reconhecer o risco, disse Rizvi.

O Java foi veículo para 50 por cento de todos os ataques digitais no ano passado em que hackers invadiram os computadores explorando falhas de segurança de software, de acordo com a Kaspersky.