Os destaques de hoje do Estadão Noite

O Estadão Noite desta sexta-feira, 10, traz três artigos sobre as eleições presidenciais 2014. Rafael R. Ioris, professor de história latino-americana da Universidade de Denver, nos EUA, questiona a situação da sociedade no cenário pós-pleito, uma vez que os brasileiros estariam agora vivendo uma forte 'fratura sociopolítica'. Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política, escreve sobre as denúncias de casos como o da Petrobrás durante a campanha. Segundo ele, os candidatos estariam tomando o caminho 'mais fácil de erosão da dignidade da política'. Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, faz sua leitura das atuais propostas econômicas para o próximo mandato.

A edição também conta com uma análise do biólogo e colunista do Estadão Fernando Reinach sobre as perspectivas de crescimento da população para 2100. Reginaldo Leme, por fim, lamenta o acidente de Bianchi no Japão e traça os principais desafios da próxima disputa na Fórmula-1.

