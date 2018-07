Os destaques do Estadão Noite desta quinta-feira, 6

O Estadão Noite desta quinta-feira, 6, traz uma análise da blogueira Julia Duailibi sobre a recepção no mercado e pelas agências de avaliação de risco sobre a aprovação de projetos que levam à perda de receita pelo governo federal, como a que alivia as dívidas de Estados e municípios.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, defende que o anúncio de um novo ministro da Fazenda não é tão importante quanto a garantia de que o governo Dilma não interferirá em um eventual ajuste que a economia brasileira precisaria para se recuperar nos próximos anos.

Ana Luíza Matos de Oliveira, especialista em Desenvolvimento Econômico, avalia os dados do Ipeadata para explicar a queda da proporção de pobres e o aumento da proporção de extremamente pobres no Brasil. Ela enfatiza a importância da continuidade do processo da diminuição da desigualdade pela visão integrada das políticas públicas, melhoria dos índices econômicos e a manutenção de programas de combate à fome.

Luis Horacio Nájera, jornalista mexicano exilado no Canadá, discorre sobre o lento processo democrático na América Latina. Para ele, o cyberativismo é usado atualmente apenas o suficiente para aliviar a pressão social, mas sem ameaçar estruturas de poder.

O jornalista esportivo Glauco de Pierri, finalmente, explica como Belo Horizonte está se tornando uma das maiores vitrines do futebol sul-americano.

