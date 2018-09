Padre é condenado a 24 anos por corrupção de menores

O padre Félix Barbosa Carreiro foi condenado a 24 anos de prisão por crimes de aliciamento e corrupção de menores, pedofilia e atentado violento ao pudor contra seis menores em São Luís, no Maranhão. A pena deve ser cumprida em regime fechado, mas ainda cabe recurso. A sentença foi dada na quarta-feira, pelo juiz Itaércio Paulino da Silva, da 11ª Vara Criminal. O magistrado considerou a conduta do padre Félix "extremamente reprovável". De acordo com denúncia do Ministério Público, o padre abusava de adolescentes do sexo masculino, com idade entre 14 e 17 anos. Em troca, oferecia dinheiro, entradas em shows e objetos pessoais. Segundo informações da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, o sacerdote conhecia suas vítimas em salas de bate-papo na internet. Em 2005 o padre foi preso em flagrante num quarto de motel, com quatro rapazes, dois deles menores. Ele vinha sendo monitorado havia dois meses pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).