Países querem investir no verde, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou, durante o seminário de ministros de finanças do G-20, no Riocentro, que a Rio+20 demonstra que os governos estão dispostos a colocar mais dinheiro nas questões ambientais. Mas a criação de um fundo para financiar o desenvolvimento sustentável foi um dos pontos de impasse.