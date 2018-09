Pancadas de chuva atingem hoje boa parte do País

No centro de Minas Gerais, o sol aparece entre nuvens. No oeste e no sudoeste de São Paulo, o dia será nublado e podem ocorrer pancadas de chuva. O sol entre poucas nuvens no Espírito Santo e no norte e centro-leste do Rio de Janeiro. No sul de São Paulo, o tempo fica nublado e pode chover a qualquer momento. Chuva também é esperada no litoral sul do Estado paulista. Nas demais áreas da Região Sudeste, o sol aparece, mas há possibilidade de chuva.

No nordeste e leste de Santa Catarina e no leste do Paraná, o tempo fica nublado e pode chover durante todo o dia. No litoral nordeste de Santa Catarina e litoral do Paraná, o dia será chuvoso. O sol vai predominar na maior parte do Rio Grande do Sul. No oeste do Paraná e de Santa Catarina, o sol aparece entre poucas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. No nordeste do Paraná, muitas nuvens e fortes pancadas de chuva.

No sudoeste de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso, o sol aparece entre poucas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Nas demais áreas da Região Centro-Oeste, o tempo fica nublado e há previsão de fortes pancadas de chuva.

No centro-sul da Bahia, o sol aparece entre nuvens e há previsão de pancadas de chuva. Nas demais áreas da Região Nordeste, o dia será de sol e nebulosidade variável com pancadas de chuva. Em Rondônia, no sudoeste do Tocantins, sul do Pará e sudeste de Amazonas, o tempo fica nublado e com fortes pancadas de chuva. No nordeste de Roraima, norte do Amapá, o sol aparece entre nuvens.