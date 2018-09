Deve chover ainda no sul de São Paulo, leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina. O tempo ficará instável, com aberturas de sol e pancadas de chuva, no leste do Rio Grande do Sul. Na parte oeste da Região Sul, o dia será de sol e poucas nuvens. No leste da Região Nordeste há uma pequena chance de chuva na faixa litorânea. Nas demais áreas do País há possibilidade de pancadas de chuva isoladas.