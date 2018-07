Pancadas de chuvas atingem parte do país hoje

A Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) está enfraquecendo, mas ainda será responsável pelas pancadas de chuva no Amazonas, Roraima, Pará, norte de Rondônia, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, oeste e norte de Minas, além do oeste da Bahia. Nesta área poderão ocorrer pancadas fortes de chuva.

O dia ficará instável, com muitas nuvens e chuvas fracas e rápidas desde o litoral sul da Bahia até o norte do Rio. Possibilidade de pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, centro-sul de Minas e Recôncavo Baiano. Haverá variação de nebulosidade em Sergipe, Alagoas, leste de Pernambuco e Paraíba, e em Santa Catarina. Nas demais áreas do país, o sol aparecerá entre poucas nuvens.