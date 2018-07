Parque da Universal em Orlando inaugura nova atração de Harry Potter em julho

Chamada Diagon Alley (Beco Diagonal), a novidade deve reforçar o lucro do parque e o turismo no centro da Flórida.

O Diagon Alley recria o distrito mágico de Londres descrito na saga de romances e filmes da escritora J. K. Rowling. A Universal disse que irá revelar maiores detalhes no final da tarde desta quarta-feira em um evento de tapete vermelho e uma prévia para a mídia.

A novidade amplia a atração Harry Potter original, inaugurada em 2010 e concebida nos moldes do vilarejo de Hogsmeade, lar da escola de bruxaria Hogwarts.

Em janeiro a empresa anunciou que o Diagon Alley terá uma nova montanha-russa chamada Harry Potter and the Escape from Gringotts (Harry Potter e a Fuga de Gringotes), e ainda deverá oferecer lanchonetes e lojas de souvenires, as quais atraíram imensas plateias na atração original do vilarejo de Hogsmeade.

Para visitar as duas seções do Wizarding World of Harry Potter será preciso comprar um passe mais caro para os dois parques, que custa 136 dólares mais impostos, porque Hogsmeade e Diagon Alley foram construídos em dois parques diferentes da Universal.

As duas atrações estão ligadas por um trem chamado Expresso Hogwarts, Express, também presente na série Harry Potter.