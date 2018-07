Parte de sobrado cai e fere 3 em ponto de ônibus em SP

O acidente ocorreu por volta das 23 horas na Rua João Pereira, esquina com a Rua Clemente Álvares. As vítimas estavam no ponto final da linha 310 da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), Lapa-Colinas de Anhanguera, operada pela Viação Urubupungá. Segundo vizinhos, no andar térreo do sobrado há uma residência e uma loja e, no piso superior, uma agência de empregos.

Os bombeiros foram chamados e demoliram, por segurança, o trecho da parede que ameaçava cair. Segundo o tenente Mateus, a Defesa Civil do município deve avaliar hoje as condições do sobrado e decidir sobre a necessidade de interdição.

Desabamento

Ao menos duas pessoas ficaram feridas na manhã de hoje após o desabamento de uma casa na Avenida Europa, na região dos Jardins, zona sul de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, que enviou quatro equipes ao local, o desabamento aconteceu por volta das 10 horas e ainda não há detalhes da ocorrência. Uma mulher de 25 anos foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Santa Paula. Não há informações sobre a outra vítima. O estado de saúde dos dois também é desconhecido.