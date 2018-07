Parte dos bancários adere a paralisações em SP As manifestações que ocorrem nesta quinta-feira, 11, nas principais cidades do País, dentro do movimento que está sendo chamado de Dia Nacional de Luta, conta com a adesão de trabalhadores de bancos. Segundo a assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, há aproximadamente 50 agências fechadas na região da Avenida Paulista. A presidente do sindicato, Juvandia Moreira, disse que os trabalhadores precisam se mobilizar. "Os bancários estão juntos nessa luta."