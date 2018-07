Perícia médica para docentes tem nova regra O governo do Estado de São Paulo mudou as regras de perícias médicas para servidores da Educação para tentar, entre outras coisas, reduzir o volume de professores com licença do trabalho por motivo de doença. Em decreto publicado ontem no Diário Oficial, a Secretaria Estadual de Educação fica autorizada a realizar as perícias.