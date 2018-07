Petrobras e PDVSA tentam fechar acordo sobre refinaria em 17/02 A Petrobras vai se reunir com a estatal venezuelana PDVSA, no dia 17 de fevereiro, para definir se a empresa estrangeira participará ou não da construção da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco. Segundo o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o governo da Venezuela quer vender no mercado brasileiro o diesel que será produzido, enquanto a Petrobras defende que o combustível seja exportado, o que tem gerado um impasse. "Fizemos uma acordo de intenções, ainda não se fez o definitivo, o que estará ocorrendo no dia 17", disse Lobão a jornalistas, após reunião na Eletrobrás, no Rio. "Ela (PDVSA) quer vender no Brasil diretamente, e nós não aceitamos. A Petrobras fez estudo e viu que isso iria fechar muitas distribuidoras no Nordeste", acrescentou. (Reportagem de Denise Luna)