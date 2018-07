PF apreende meia tonelada de maconha A Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de meia tonelada de maconha escondida no fundo falso de um caminhão nesta quinta-feira em Sorocaba (SP), no interior paulista. A droga havia sido carregada no Paraguai e seria distribuída na região. Três homens foram presos. Dois outros fugiram e se embrenharam em uma mata. O helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoou o local, mas não localizou os fugitivos.