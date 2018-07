PF apreende pasta-base de cocaína em latas de cerveja Duas pessoas foram presas e 11 quilos de pasta-base escondidos em latas de cerveja apreendidas na tarde de ontem em Laranjal do Jari, no Amapá. E.P.T, de 54 anos, e L.A.S.R, de 18 anos, foram detidos no momento em que chegavam à cidade carregando fardos de cervejas e refrigerantes. Os policiais só encontraram a droga após perceberem uma emenda feita na parte superior das latas que continham a substância ilícita. Além disso, existiam outras latas "normais" de cerveja, utilizadas exatamente para "maquiar" o transporte. Foram apreendidas também uma balança digital de precisão, cola para adesão instantânea, celulares, R$ 858,00 em dinheiro, calculadora, uma lista com a descrição da quantidade de latas e peso individual da droga e outro papel com todo o trajeto feito pelos presos. Segundo as investigações e depoimentos, a droga saiu de Manaus, no Amazonas, passou pelos municípios paraenses de Oriximiná, Prainha, Almerim e entraria no Amapá por Laranjal do Jari, momento em que foram presos. A Polícia Federal, com esse flagrante, está convicta de que essa nova rota do tráfico está sendo utilizada com mais freqüência pelos criminosos. Somente no mês de dezembro, foram apreendidos 33 quilos de cocaína e nove pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas no estado do Amapá.