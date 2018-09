PF desmonta esquema de fraude de CNH no Amapá

Cerca de 40 policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão no Amapá, nesta terça-feira, 27, durante uma operação contra fraudes na emissão de carteiras de motorista no Estado. Conforme a PF, mais de 50 certificados foram falsificados e todos os beneficiados com a falsificação serão indiciados. As investigações, segundo a PF, começaram há mais de três meses e indicaram que um grupo oferecia o serviço de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem a realização da prova de direção defensiva e primeiros socorros ou do curso de reciclagem no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O certificado do curso, sem a presença do aluno, era vendido a preços que variavam entre R$ 100 e R$ 300.