PF investiga apreensão de cocaína pura no Nordeste Com característica de operação de cartel internacional de entorpecentes - devido à capacidade financeira e à logística empregada na tentativa de embarcar, para a África, 530 quilos de cocaína pura, pelo Porto de Suape, na região metropolitana do Recife - a droga apreendida por uma ação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal, neste fim de semana, pode ter sido colocada na carga depois de sua saída do pólo gesseiro do Araripe, no sertão pernambucano.