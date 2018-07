PF prende 13 em ação contra tráfico de drogas em MG

A polícia cumpriu 18 mandados de busca e apreensão. Com isso, reteve cerca de 2,5 quilos de cocaína e substâncias utilizadas na preparação de drogas, além munição (cartuchos .38), balança de precisão e R$ 28.600 em espécie.

Os mandados judiciais foram cumpridos nos municípios de Pirapora, Montes Claros, Curvelo, João Pinheiro, Sete Lagoas, Uberlândia e Monte Carmelo, além de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.