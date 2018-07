PF prende acusados de ocultação de estrangeiros no RS A Polícia Federal (PF) prendeu um chinês, um argentino e três brasileiros por suspeita de introdução ilegal ou ocultação de estrangeiros em território nacional em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, entre a noite de quinta-feira e a manhã desta sexta-feira. Em nota, o órgão informou que as prisões fazem parte de operações voltadas à intensificação do controle, fiscalização e inteligência policial na faixa de fronteira do Brasil com países vizinhos.