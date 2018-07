Piloto britânico ganha batalha com EUA para manter bigode

Um piloto da Força Aérea britânica (RAF, na sigla em inglês) venceu uma batalha contra a Força Aérea dos Estados Unidos para manter seu bigode. O tenente Chris Ball, que está participando de um intercâmbio com a Força Aérea americana no Afeganistão, recebeu ordens para aparar seu bigode de pontas viradas. O piloto então apelou para regras britânicas e descobriu que a largura de um bigode não vai contra as determinações da RAF. A regra determina apenas que o bigode não pode ir muito abaixo do limite dos lábios. "O oficial no comando deve ser o árbitro sobre o que é ou não um estilo aceitável em termos de comprimento ou corte", afirmou uma porta-voz do Ministério da Defesa britânico. A Força Aérea dos Estados Unidos recuou, e o bigode do tenente Chris Ball foi permitido em seu tamanho original. Individualidade A porta-voz do Ministério da Defesa britânico também afirmou que existe um Memorando de Entendimento (MOU, na sigla em inglês) que cobre casos de intercâmbio entre oficiais da RAF e da Força Aérea americana. "O MOU determina que 'oficiais devem seguir as regulamentações de vestuário de seu próprio serviço e a ordem de vestuário para qualquer ocasião deve ser aquela que obedece mais aproximadamente a ordem de vestuário da unidade à qual eles estão servindo'", disse. "Oficiais de comando locais não devem dar instruções a outros oficiais que não poderão ser obedecidas por razões de diferença nas regulamentações de vestuário", acrescentou. Rod Littlewood, vice-presidente do Clube do Bigode de Londres, aprovou a decisão da Força Aérea americana e disse que um bigode é uma questão de "individualidade". Littlewood também lembrou que a própria RAF tem uma longa história com bigodes. "Uma teoria que liga pilotos a bigodes é que os pilotos pareceriam mais velhos", afirmou. "Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos garotos se alistavam para voar quando ainda eram muito jovens." "Um bigode fazia com que eles parecessem bem mais velhos e mais masculinos", concluiu Littlewood. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.