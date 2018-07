Piloto e nove operários morrem em queda de avião no PA

Os passageiros eram operários que trabalhavam na construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, em Monte Dourado. A empresa de engenharia Cesbe, responsável pela obra, em nota informou que está prestando assistência aos familiares das vítimas. A Cespe disse que seus funcionários faziam a rota Belém-Monte Dourado utilizando os serviços da empresa de táxi aéreo Fretax desde outubro de 2011.

De acordo com alguns moradores de Monte Dourado que estiveram no local onde o avião caiu - uma área de plantio de eucalipto pertencente à empresa Jari Celulose - a cena era chocante. Havia algumas partes do avião ainda fumegantes espalhadas pelo local. O corpo do piloto, com as mãos seguras ao manche do avião, ainda queimava.

Os corpos carbonizados das vítimas eram esperados à noite desta quarta-feira em Belém para ser identificados por meio de exame de DNA no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Renato Chaves. Dois peritos criminais e quatro auxiliares de remoção, que estiveram no local do acidente, ajudaram no resgate das vítimas.

Em nota, a Fretax Aéreo, responsável pelo avião, informou que a aeronave estava em dia com as revisões mecânica e elétrica, e o piloto com habilitação e exame médico regularizados.