As ações de fiscalização dos órgãos ambientais somadas aos efeitos da crise financeira internacional fizeram com que a produção de madeira na Amazônia caísse 46% no ano passado, em comparação com 2008. Em 2009, a produção de madeira nos Estados que compõem o bioma foi de 14 milhões de metros cúbicos - no ano anterior, foram produzidos 26 milhões de metros cúbicos.

Os dados fazem parte de um estudo sobre polos madeireiros na Amazônia, realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Segundo Antônio Carlos Hummel, diretor-geral do SFB, os dados incluem toda a madeira que chegou às indústrias da região. "Os dados englobam desde a madeira certificada quanto a produzida de forma ilegal", diz. O estudo completo será lançado no fim do mês.

PRESERVAÇÃO

"Viva a Mata" terá cortejo fúnebre

Na sexta-feira começa, no Parque do Ibirapuera, o Viva a Mata, evento para comemorar o Dia da Mata Atlântica (27 de maio). Palestras abordarão, por exemplo, os desastres ambientais ocorridos em Santa Catarina e Angra dos Reis. No domingo, será realizado um cortejo fúnebre contra a intenção de ruralistas de alterar o Código Florestal - o que, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, provocará enormes prejuízos ao meio ambiente. Haverá três caixões: um simbolizando o clima e a água, outro representando a biodiversidade e, o último, a legislação ambiental brasileira. No ano passado, o evento Viva a Mata reuniu mais de 80 mil pessoas.

AQUECIMENTO

Vereador quer telhado branco

Inspirado na campanha One Degree Less (um grau a menos), o vereador Antonio Goulart (PMDB) apresentou um projeto de lei para que a população pinte os telhados das casas de branco, como é comum na Grécia. O objetivo é reduzir os efeitos do aquecimento global - a cor branca reflete mais a luz solar e absorve menos calor. No Brasil, personalidades como o ex-jogador de futebol Raí, a atriz Cristiane Torloni e a consultora de moda Constanza Pascolato participam da campanha por telhados brancos da Green Building Council (GBC).

CIÊNCIA

Concurso de talentos verde

O governo alemão recebe até dia 20 de junho inscrições de jovens cientistas da área de desenvolvimento sustentável para o concurso Green Talents. Os vencedores participam de um fórum de 10 dias no país. Mais informações: www.greentalents.de. / ANDREA VIALLI e AFRA BALAZINA

Faça a sua parte

Antes de ir às compras, reflita se você precisa mesmo daquele produto. Faça sempre uma lista e evite comprar por impulso.