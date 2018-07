PM é morto após discussão em bar na zona leste de SP O soldado das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) Marcelo Marciano dos Santos foi assassinado na noite de ontem, durante uma discussão em um bar na região do Cangaíba, zona leste de São Paulo. O principal suspeito do crime é um investigador civil, de prenome Valdir. A Corregedoria da Polícia Civil vai investigar o caso.