PM é morto por policiais federais na Bahia

Duas pessoas morreram na madrugada desta quinta-feira, 11, após uma briga envolvendo policiais federais e militares, em Salvador, na Bahia. Uma das vítimas era o policial militar Eduardo Santos, de 29 anos. O crime aconteceu no local conhecido como Mercado do Peixe, no bairro do Rio Vermelho. Segundo informações preliminares da PM, Eduardo atirou contra um eletricista que discutia com seu amigo por volta das 3h30. Após atirar, o policial fugiu. O eletricista morreu na hora. Policiais federais que estavam no local viram Eduardo fugindo e atiraram contra o PM, que também morreu no local. A PM não soube informar se o policiais estava a trabalho.