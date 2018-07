PM prende três traficantes na zona sul de SP Três traficantes foram detidos por policiais militares da Força Tática do 12º Batalhão por volta das 3 horas desta madrugada numa das travessas da Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Água Espraiada), no limite entre os bairros do Brooklin e Campo Belo. A região ficou conhecida pela comercialização de drogas no estilo "Drive-Thru", no qual clientes, boa parte formada por motoristas, param seus veículos e, sem sair do carro, são abordados pelos traficantes.