PM recaptura 8 internos após fuga em Guarulhos

Segundo a PM, a captura dos quatro primeiros jovens ocorreu mais de duas horas depois da fuga e na mesma região onde fica o complexo, no Jardim Aracília. Os outros quatro recapturados foram encontrados em outros locais diferentes (dois internos em cada endereço). Tudo será registrado no 4º Distrito Policial, do bairro dos Pimentas.

Armados de pedaços de pau, os internos promoveram uma rebelião, renderam dois funcionários, arrebentaram uma porta e renderam os vigilantes que ficam no portão de acesso aos carros, fugindo em seguida. A Corregedoria da Fundação Casa vai abrir uma sindicância para apurar o fato.