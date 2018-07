PM-SP prende 3 motoristas e multa 10 por embriaguez A Polícia Militar (PM) de São Paulo prendeu na madrugada de hoje três motoristas e multou dez por embriaguez ao volante na capital paulista. Foram autuadas ainda 52 pessoas por outras infrações de trânsito. A Operação Direção Segura abordou, das 21 horas de ontem até as 2h30 de hoje, 445 motoristas e submeteu 247 deles ao teste do bafômetro. A Lei Seca, vigente desde junho, considera infração gravíssima dirigir com mais de 0,2 grama de álcool por litro de sangue, o equivalente a menos de um copo de cerveja, por exemplo. Além de pagar multa, o condutor tem a carteira de motorista suspensa por 12 meses e o carro apreendido. Quem tiver mais de 0,6 grama de álcool por litro de sangue pode ainda ser preso em flagrante.