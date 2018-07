PMs suspeitos de sumiço de jovens são presos

Os Soldados Vauclério Acioly Souza e Ricardo Rodrigues, do 31º Batalhão, estão presos no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da cidade, onde aguardam o transcorrer das investigações. O batalhão em que atuam é o responsável pela área do Jardim Presidente Dutra, onde Caíque Eduardo de Lima, de 18 anos, e Matias Mateus Vieira do Nascimento, de 19, foram vistos pela última vez. Eles moravam no bairro.

Em nota, a PM informou que há indícios da participação dos policiais no desaparecimento, porém eles não são conclusivos. "As investigações precisam prosseguir e se aprofundar ainda mais para que possamos realizar afirmações mais precisas e próximas do que realmente ocorreu", informou o comunicado.