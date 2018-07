Polícia busca mulher que deu iogurte com veneno a filhos A Polícia Civil de Pontal (SP) tenta localizar a mulher acusada de ter dado iogurte com chumbinho, conhecido veneno usado para matar ratos, aos seus dois filhos. As crianças, de 2 e 6 anos, tiveram de ser transferidas ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde seguem internadas - uma delas em estado mais grave, mas já fora de risco de morrer.