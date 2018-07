Polícia deve entregar inquérito da Kiss na sexta-feira A Polícia Civil deve entregar o inquérito que investigou a tragédia da boate Kiss à Justiça na tarde da sexta-feira (22), em Santa Maria (RS). A peça deve ter em torno de 50 volumes de textos e de anexos e vai apontar as falhas prévias, as causas pontuais do incêndio e da morte de 241 pessoas e os responsáveis pelo desastre.