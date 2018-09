Polícia faz operações simultâneas no Rio e prende um suspeito

A polícia do Rio de Janeiro realiza nesta quinta-feira, 15, operações em ao menos seis regiões diferentes da cidade e da região metropolitana carioca. Segundo balanço parcial, os policiais já apreenderam mais de 100 quilos de maconha, cerca de 2.587 pedras de crack e 600 papelotes de cocaína. Um homem também foi preso. As operações, contra o tráfico de drogas e para cumprir mandados de prisão, são feitas nos morros do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo, em Copacabana, em Manguinhos, Ilha do Governador, Parada de Lucas, no Complexo de São Carlos e Niterói. Só em São Carlos, cerca de 100 soldados do Batalhão de Operações Especiais (Bope) participam das incursões. O homem preso estava na Favela de Manguinhos. Com José Abrantes de Andrade, de 32 anos, também conhecido como Dedé, foram encontradas 38 pedras de crack, 212 trouxinhas de maconha e 44 sacolés de cocaína. Segundo a assessoriada PM, os policiais fazem incursão com o apoio de carros blindados e um helicóptero e agentes de vários batalhões e delegacias participam das ações. Texto atualizado às 14h50