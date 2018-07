Polícia indiana prende acusado de ter casado 6 vezes em dois anos

A polícia de Mumbai, na Índia, prendeu um homem acusado de poligamia que teria se casado com seis mulheres nos últimos dois anos.

Segundo a polícia, Tushar Waghmare, engenheiro da companhia aérea Air India, manteve as esposas em segredo umas das outras.

Ele foi preso depois que a sexta esposa foi à polícia quando descobriu que ele era casado com outra mulher.

Waghmare será mantido sob custódia até sábado. Ele afirma que se casou apenas três vezes e nunca teria enganado as mulheres.

De acordo com a polícia, ele teria dito às esposas que era divorciado e teria ainda apresentado documentos falsos às mulheres.

'Surpreendente'

"É surpreendente que nenhuma de suas esposas tenha checado o passado dele e seus antecedentes", disse à BBC o policial RM Vatkar.

Vatkar disse ainda que Waghmare dizia às esposas que precisava viajar e então se mudava para a casa de outra.

Segundo o policial, algumas das esposas do indiano são bem formadas e empregadas, com salário suficiente para se manter sozinhas.

Mas a esposa mais recente suspeitou das viagens constantes do marido e, após pesquisar sobre o paradeiro do esposo, descobriu que ele era casado com outra mulher.

Foi somente quando ela registrou a queixa na polícia que os outros casamentos de Waghmare vieram à tona.

Alguns jornais indianos relatam que ele teria se casado 14 vezes desde 2006. Mas a polícia disse à BBC que só tem conhecimento sobre seis casamentos.

Waghmare reclamou do tratamento diferente para hindus e muçulmanos.

"Os muçulmanos podem se casar diversas vezes, enquanto os hindus não podem", disse ele na delegacia à agência de notícias Reuters.